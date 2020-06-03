Аршавина обвинили в расизме

сборной России Андрей Аршавин. Бывший игрок «Локомотива» Лари Кингстон рассказал о том, как столкнулся с расизмом в России. Он признался, как в одном из игровых эпизодов в его адрес нелицеприятно высказался легенда отечественного футбола, экс-нападающий «Зенита»

Проблема расизма продолжает волновать спортивную общественность, добавляя с каждой резонансной новостью все новую и новую пищу для размышлений.

На сей раз громкое заявление сделал бывший полузащитник «Локомотива», «Терека» и « Крыльев Советов » Лари Кингстон. В свежем интервью он поведал о случаях, когда ему пришлось столкнулся с расизмом в России в 2004-2007 г.г.

«Было несколько случаев расизма… Как-то в супермаркете в Самаре компания парней смотрела на меня и имитировала обезьяньи выкрики. А когда я играл за «Локо», один из фанатов на парковке обвинил меня в поражении, назвав меня обезьяной. На поле тоже был один неприятный эпизод, когда «Локомотив» встречался с «Зенитом»: тогда Аршавин спорил со мной в одном из эпизодов и произнес слово «обезьяна».

Но это нормально, я не обижаюсь на такое. Подобные вещи случаются», — цитирует спортсмена «СЭ».

Пока неизвестно, как повлияет данное признание на карьеру Аршавина, который в настоящий момент готовится к новому вызову в «Зените». Как сообщил «РБ-Спорт», экс-капитан сине-бело-голубых вернется в петербургский клуб и займет руководящую должность в спортивном департаменте. Как рассказал источник, Аршавин будет курировать резервную команду и войдет в трансферный комитет клуба. К слову, до этого прославленный футболист успел поработать в академии «Зенита», где занимался ее международными проектами.

В контексте интервью Кингстона нельзя не вспомнить другой случай, наведший шороху в СМИ пару месяцев назад. Это полузащитник «Рубина» Дмитрий Тарасов выложил в Instagram фотографию, на которой его стрижет парикмахер азиатской внешности. Публикацию от 12 февраля футболист подписал всего одним словом: «Коронавирус».

Стоит отметить, что пост Тарасова ожидаемо вызвал большой резонанс в интернете, на странную шутку сразу отреагировали в организации «Футбол против расизма в Европе» (FARE).

«Данная фотография, по нашему мнению, является расистским оскорблением. В ситуации борьбы с эпидемией подобные сравнения являются ксенофобными, и, к сожалению, мы все больше видим подобные выражения в соцсетях и СМИ. Российский футбольный союз (РФС) может принимать к игроку соответствующие санкции в соответствии с дисциплинарными правилами — нужно обратиться к ним за деталями», — цитировал источник в пресс-службе FARE РИА «Новости».

Позднее Тарасов извинился, добавив, что пошутил над своим знакомым парикмахером, не имея злого умысла.

«Каково было мое удивление, когда я снова узнал, что мое имя в центре скандала. Все, кто подписан на меня, в курсе, что я много шучу. Да, это не всегда бывает уместно, поэтому не нужно воспринимать мой дурацкий юмор всерьез. Тем более моего прямого комментария на этот счет не было», — сказал Дмитрий.

Не меньший резонанс в 2018 году вызвал скандал, связанный с неоднозначной записью в официальном Twitter-аккаунте «Спартака» . В тот день вести социальные сети красно-белых доверили защитнику Георгию Джикии , который неосторожно пошутил об одноклубниках. Разместив фотографию Педро Роши , Адриано и Фернандо. Россиянин написал: «Шоколадки тают на солнце».

Это вызвало возмущение многих поклонников футбола по всему миру, подняв волну яростных публикаций в западной прессе. Твит был немедленно удален, а игрок получил устное предупреждение от Российского футбольного союза (РФС), в то время как глава пресс-службы «Спартака» Леонид Трахтенберг был оштрафован на 20 тыс. рублей за то, что позволил появиться такой записи.

Стоит отметить, что бушует расизм и в европейском футболе. В новостных лентах за последние месяцы мелькали неприятные известия из Англии, Голландии, Португалии… Чем не пример поведение группы болельщиков киевского «Динамо», которые на протяжении всего домашнего матча 14-го тура чемпионата Украины против «Шахтера» из Донецка (0:1) выкрикивали оскорбления в адрес бразильских «горняков» Тайсона и Дентиньо.

На 74-й минуте игры, проходившей 10 сентября 2019 года в Киеве, Тайсон не выдержал и показал в ответ фанатам киевлян средний палец и пнул мяч в их сторону, чем лишь раззадорил трибуну «динамовцев». Ни игроки бело-голубых, ни диктор стадиона не смогли успокоить разбушевавшийся сектор — судейская бригада приостановила поединок и увела команды в подтрибунное помещение. Бразильцы, ставшие жертвой расизма, не смогли сдержать слез.

Когда же встреча возобновилась, арбитр показал Тайсону прямую красную карточку за неспортивное поведение.