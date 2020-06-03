ЦСКА признан лучшей командой в Европе 

Московский ЦСКА занял первое место в рейтинге лучших европейских хоккейных команд по версии портала HockeyArchives по итогам сезона-2019/20.
Стоит отметить, что армейский клуб второй год подряд является лидером списка, куда включены 250 команд.
В сезоне-2019/20 Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) ЦСКА выиграл регулярный чемпионат Западной конференции, а в первом раунде плей-офф Лиги со счетом 4 — 0 в серии одолел "Торпедо" и должен был сразиться с еще одним столичным клубом — "Динамо".
Ранее сообщалось, что СКА продлил контракт с форвардом Швецом-Роговым.