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Forbes назвал Роналду первым футболистом-миллиардером 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 20 1 час назад
Роналду стал первым футболистом-миллиардером
Фото: Reuters
Нападающий туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду стал первым в истории футболистом, чей доход превысил 1 млрд долларов, сообщили СМИ.
Как пишет Forbes, Роналду за 17 лет футбольной карьеры заработал 650 млн долларов в качестве зарплаты от различных клубов. Остальные средства он получил от спонсорских контрактов.
Португалец стал третьим спортсменом-миллиардером. До него это удалось гольфисту Тайгеру Вудсу и боксеру Флойду Мэйуэзеру.
Напомним, в декабре Daily Mail опубликовало список самых высокооплачиваемых Instagram-блогеров мира за 2019 год. Список возглавил португальский футболист Криштиану Роналду. С помощью блога он заработал около 47,8 млн долларов.
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Футбол , Криштиану Роналду , Daily Mail , Forbes
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