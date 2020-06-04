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СМИ: Россия может принять финал Лиги чемпионов 

Павел Тиунов 1 час назад
Россия хочет принять финал Лиги чемпионов
Фото: Reuters
Россия, Германия и Португалия изъявили намерение провести финальный турнир Лиги чемпионов по футболу в формате «Финал четырех», сообщает РИА Новости со ссылкой на немецкое издание Bild. Заключительные матчи между сильнейшими командами Старого Света должны состояться в августе.
Отмечается, что накануне представители национальных ассоциаций уже получили документы от Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) документы по запланированному турниру. В ближайшее время Россия, Германия и Португалия должны составить заявки на проведение финальных матчей на своей территории.
Журналисты напоминают, что ранее планировалось доиграть Лигу чемпионов в формате «Финала восьми». В качестве требования к стране, желающей принять у себя команды, называлось проведение матчей на четырех стадионах в радиусе 100 километров.
Лига чемпионов, как сообщал «Рамблер», была остановлена в марте из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции. На тот момент в четвертьфинал турнира успели выйти «Пари Сен-Жермен», «Атлетико», «Лейпциг» и «Аталанта». Матчи одной восьмой турнира еще предстоит доиграть между собой «Барселоне» и «Наполи», «Баварии» и «Челси», «Ювентусу» и «Лиону, а также „Манчестер Сити“ и »Реалу».
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Футбол , УЕФА , Реал , РИА Новости
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