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Игроки «Боруссии» оштрафованы за стрижку во время карантина 

Газета.Ru и ещё 6 1 час назад
Игроков «Боруссии» оштрафовали за стрижку в карантин
Фото: РИА Новости
Вингер дортмундской "Боруссии" Джейдона Санчо оштрафован за нарушение правил карантина, сообщается на официальном сайте Немецкой футбольной лигой (DFL).
Англичанин и его одноклубник Мануэль Аканджи были наказаны за вызов на дом парикмахеров, которые не соблюдали меры безопасности. Футболисты опубликовали в соцсетях фотографии, на которых они и их парикмахеры не были в масках и перчатках.
"Игроки "Боруссии" очевидно нарушили общие правила и стандарты гигиены. Они были оштрафованы", — говорится в заявлении.
Ранее сообщалось, что лидера чемпионата Австрии лишили шести очков из-за коронавирусных правил.
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