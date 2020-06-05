Игроков «Боруссии» оштрафовали за стрижку в карантин

Вингер дортмундской "Боруссии" Джейдона Санчо оштрафован за нарушение правил карантина, сообщается на официальном сайте Немецкой футбольной лигой (DFL).
Англичанин и его одноклубник Мануэль Аканджи были наказаны за вызов на дом парикмахеров, которые не соблюдали меры безопасности. Футболисты опубликовали в соцсетях фотографии, на которых они и их парикмахеры не были в масках и перчатках.
"Игроки "Боруссии" очевидно нарушили общие правила и стандарты гигиены. Они были оштрафованы", — говорится в заявлении.
Ранее сообщалось, что лидера чемпионата Австрии лишили шести очков из-за коронавирусных правил.