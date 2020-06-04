Россия в деле: ЛЧ могут доиграть в одной стране

УЕФА с большой долей вероятности откажется от завершения еврокубкового сезона в традиционном формате — предполагается, что оставшиеся матчи Лиги чемпионов будут доиграны по схеме «финала четырех» или «финала восьми». В этом случае встречи могут быть перенесены в одну страну: на их проведение претендует и Россия.

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), когда практически все национальные чемпионаты определились с возобновлением сезона, продолжает обсуждать варианты доигровки оставшихся матчей Лиги чемпионов и Лиги Европы. По всей видимости, организация близка к принятию кризисного решения.

По информации El Mundo Deportivo, чиновники пришли к мнению, что наиболее вероятен вариант успешного завершения сезона обоих еврокубков в так называемом формате «финала восьми». Он подразумевает, что двухматчевое противостояние со стадии четвертьфинала будет отменено, и команды будут определять победителя в одном поединке. Эта схема предполагает, что матчи будут проведены на одной или нескольких аренах — фаворитом среди потенциальных хозяев мини-турнира называется португальский Лиссабон.

Впрочем, проблемой остается тот факт, что в турнирах еще не завершена стадия 1/8 финала. Так, в 1/4 Лиги чемпионов пока успели пробиться только французский «Пари Сен-Жермен», немецкий «РБ Лейпциг», испанский «Атлетико Мадрид» и итальянская «Аталанта». По одному матчу осталось провести в противостояниях «Манчестер Сити» — » Реал Мадрид», «Ювентус» — «Лион», «Бавария» — «Челси» и «Барселона» — «Наполи». В Лиге Европы в рамках раунда 1/8 в лучшем случае сыграли только первые матчи, да и то не все — из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации в Италии на тот момент «Интернационале» не смог принять «Хетафе», а «Севилья» — встретиться с «Ромой».

Однако то, что Лига чемпионов будет доиграна в экспресс-формате, не оставляет никаких сомнений. Кроме «финала восьми» также рассматривается вариант со схемой «финала четырех», начиная с определенной стадии турнира. В этом случае команды-полуфиналисты играют друг с другом по одному матчу, а победители пар встречаются в финале через несколько дней. Подобное решение требует проведение всех встреч на одном стадионе, и в этом направлении УЕФА активно работает:

Bayern & Germany со ссылкой на Bild сообщает, что Союз планирует доиграть Лигу чемпионов с четвертьфинала на четырех стадионах, что существенно уменьшит риск распространения опасной инфекции. Претендентами выступают сразу несколько стран, каждой из которой необходимо представить четыре арены, расположенные в радиусе 100 километров. Так, от Германии, где успешно возобновлен сезон в Бундеслиге, в заявке фигурируют стадионы во Франкфурте, Майнце, Хоффенхайме и Дармштадте/Висбадене. Кроме прочего, известно, что заявки на проведение мини-турнира хотят подать Россия и, как уже говорилось ранее, Португалия. Не исключен пока вариант с Мюнхеном и Мадридом.

Что же касается сроков возобновления турниров, то, по последней информации, УЕФА придерживается следующего плана: Sky Sport Italia пишет, что оставшиеся матчи Лиги чемпионов, как и ожидалось, должны пройти не позднее 7 и 8 августа. Рабочая группа по вопросу также внесла предложение провести четвертьфинальные встречи на нейтральных полях ориентировочно 13-14 августа в формате одного матча при любом раскладе.

Немаловажно и то, что с большей долей вероятности произойдет перенос финала Лиги чемпионов из Стамбула. УЕФА чрезвычайно озабочен нестабильной обстановкой с коронавирусом в Турции и в том случае, даже если турнир доиграют в традиционном формате, то главная игра состоится в другой стране — многие источники пишут, что фаворитом является Германия, поскольку Союз остался очень доволен тем, как идет рестарт Бундеслиги, первой решившей возобновить сезон в Европе. Это станет существенным плюсом Германии при определении нового хозяина финала. New York Times в свою очередь уточняет, что «Олимпийский» стадион в Стамбуле при этом развитии событий может сохранить право на проведение финала Лиги чемпионов в одном из следующих сезонов.

Окончательное решение по доигровке еврокубкового сезона будет объявлен 17 июня, когда состоится перенесенное заседание исполнительного комитета УЕФА.