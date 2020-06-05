«Монако» заинтересован в воспитаннике «Барселоны» 

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Нападающий второй команды «Барселоны» Конрад де ла Фуэнте может перебраться во Францию. По информации Mundo Deportivo, «Ницца» и «Монако» заинтересованы в аренде 18-летнего американца.

В этом сезоне де ла Фуэнте сыграл в 8 матчах и забил 4 гола.