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Тарханов возглавит футбольный клуб «Енисей» 

ТАСС и ещё 12 1 час назад
Тарханов возглавит футбольный клуб «Енисей»
Фото: РИА Новости
Российский специалист Александр Тарханов будет назначен на пост главного тренера клуба Олимп — Футбольной национальной лиги (ФНЛ) "Енисей". Об этом сообщает пресс-служба красноярской команды.
Руководство клуба планирует подписать соглашение с 65-летним специалистом в ближайшее время после его прибытия в Красноярск. Как уточнили ТАСС в пресс-службе клуба, ожидается, что тренер прибудет в Красноярск 8 июня.
"Возможный срок контракта составит два года, но этот вопрос еще будет обсуждаться", — отметил собеседник агентства.
На этом посту Тарханов сменит Юрия Газзаева, который возглавлял команду с августа 2019 года. Его контракт истек 31 мая.
Последним клубом Тарханова был армянский "Пюник". Тарханов возглавлял ряд российских клубов, включая ЦСКА, "Торпедо", "Крылья Советов", "Урал", также работал в Литве и Болгарии. Входил в тренерский штаб сборной России с 1994 по 1996 год. Под его руководством "Урал" дошел до финала Кубка России в 2017 году.
"Енисей" занял 14-е место в таблице ФНЛ по итогам сезона, который был досрочно завершен из-за коронавируса. Команда набрала 28 очков в 27 матчах.
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Комментарии
Футбол , Александр Тарханов , Юрий Газзаев , ЦСКА , Крылья Советов , СБОРНАЯ РОССИИ , Торпедо , ИТАР-ТАСС
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