Семин обратился к болельщикам «Локомотива» 

Бывший главный тренер московского "Локомотива" обратился к болельщикам команды.
На странице в Instagram специалист опубликовал свое фото на фоне фанатской трибуны.
"Дорогие болельщики! Спасибо вам за все! Это были замечательные четыре года! Вы были лучшие!" — написал бывший наставник "железнодорожников".
Семин четырежды возглавлял "Локомотив" (1986-1990, 1992-2005, 2009-2010, 2016-2020). Под его руководством "железнодорожники" стали трехкратными чемпионами России, шесть раз завоевывали Кубок страны и трижды выигрывали Суперкубок России.
Ранее нападающий екатеринбургского "Урала" Павел Погребняк раскритиковал решение "Локомотива" расстаться с Семиным.