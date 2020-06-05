Матч-центр
Ещё
Далее:
Читайте также:
Матч-центр
Ещё
29 мая

Бундеслига

1 из 1
Все матчи
Фрайбург
Фрайбург
0 1
Байер Байер
30 мая

Бундеслига

3 из 5
Все матчи
Вольфсбург
Вольфсбург
1 2
Айнтрахт Ф Айнтрахт Ф
Герта
Герта
2 0
Аугсбург Аугсбург
Майнц
Майнц
0 1
Хоффенхайм Хоффенхайм
31 мая

Бундеслига

2 из 2
Все матчи
Боруссия М
Боруссия М
4 1
Унион Унион
Падерборн 07
Падерборн 07
1 6
Боруссия Д Боруссия Д
1 июня

Бундеслига

1 из 1
Все матчи
Кёльн
Кёльн
2 4
РБ Лейпциг РБ Лейпциг
3 июня

Бундеслига

1 из 1
Все матчи
Вердер
Вердер
0 3
Айнтрахт Ф Айнтрахт Ф
5 июня

Бундеслига

1 из 1
Все матчи
Фрайбург
Фрайбург
1 0
Боруссия М Боруссия М
6 июня

Бундеслига

3 из 5
Все матчи
Фортуна
Фортуна
16:30
Хоффенхайм Хоффенхайм
Байер
Байер
16:30
Бавария Бавария
РБ Лейпциг
РБ Лейпциг
16:30
Падерборн 07 Падерборн 07
7 июня

Бундеслига

3 из 3
Все матчи
Вердер
Вердер
14:30
Вольфсбург Вольфсбург
Унион
Унион
16:30
Шальке-04 Шальке-04
Аугсбург
Аугсбург
19:00
Кёльн Кёльн
12 июня

Бундеслига

1 из 1
Все матчи
Хоффенхайм
Хоффенхайм
21:30
РБ Лейпциг РБ Лейпциг
13 июня

Бундеслига

3 из 6
Все матчи
Падерборн 07
Падерборн 07
16:30
Вердер Вердер
Фортуна
Фортуна
16:30
Боруссия Д Боруссия Д
Вольфсбург
Вольфсбург
16:30
Фрайбург Фрайбург

Семин обратился к болельщикам «Локомотива» 

Газета.Ru и ещё 14 1 час назад
Семин обратился к болельщикам «Локомотива»
Фото: РИА Новости
Бывший главный тренер московского "Локомотива" обратился к болельщикам команды.
На странице в Instagram специалист опубликовал свое фото на фоне фанатской трибуны.
"Дорогие болельщики! Спасибо вам за все! Это были замечательные четыре года! Вы были лучшие!" — написал бывший наставник "железнодорожников".
Семин четырежды возглавлял "Локомотив" (1986-1990, 1992-2005, 2009-2010, 2016-2020). Под его руководством "железнодорожники" стали трехкратными чемпионами России, шесть раз завоевывали Кубок страны и трижды выигрывали Суперкубок России.
Ранее нападающий екатеринбургского "Урала" Павел Погребняк раскритиковал решение "Локомотива" расстаться с Семиным.
Видео дня. Мэтр хоккея: как Тихонов разогнал «Красную машину» до предела
Газета.Ru: последние новости
"Зенит" может продлить контракт с Жирковым "Зенит" может продлить контракт с Жирковым Игрок "Реала" Бэйл застраховал свою левую ногу Игрок "Реала" Бэйл застраховал свою левую ногу Игроки "Боруссии" оштрафованы за стрижку во время карантина Игроки "Боруссии" оштрафованы за стрижку во время карантина
Футбол , Прочее , Павел Погребняк , Локомотив
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«От слова презерватив?»: Роднина опозорилась
«От слова презерватив?»: Роднина опозорилась
Фетисов: слава богу, что моя дочь учится в Америке
Фетисов: слава богу, что моя дочь учится в Америке
«Россияне чувствуют зависть к американцам»
«Россияне чувствуют зависть к американцам»
Монсон сравнил американских и российских полицейских
Монсон сравнил американских и российских полицейских
Чемпион мира умер из-за коронавируса в Москве
Чемпион мира умер из-за коронавируса в Москве
Видео
Опубликовано видео челленджа Месси с туалетной бумагой
00:14
Опубликовано видео челленджа Месси с туалетной бумагой
Футбол
«Мой дом — США»: Шарапова о жизни в Америке
00:54
«Мой дом — США»: Шарапова о жизни в Америке
Теннис Статьи
Экс-супруг Началовой стал многодетным
01:00
Экс-супруг Началовой стал многодетным
Футбол
Российская гимнастка сорвалась с высоты и сломала позвоночник
00:14
Российская гимнастка сорвалась с высоты и сломала позвоночник
Летние виды спорта
«Неловкое видео» Загитовой взорвало Сеть
00:11
«Неловкое видео» Загитовой взорвало Сеть
Фигурное катание
Дзюба показал концерт соседей с балкона своего дома
00:15
Дзюба показал концерт соседей с балкона своего дома
Футбол
Снова скандал: Дацик оставил гипермаркет без тележек
00:37
Снова скандал: Дацик оставил гипермаркет без тележек
MMA
Туктамышева посмеялась над собой в Тик Токе
00:09
Туктамышева посмеялась над собой в Тик Токе
Фигурное катание
Опубликован календарь чемпионата России по футболу
00:11
Опубликован календарь чемпионата России по футболу
Футбол
«Разграблено и разрушено»: фигурист о бунтах в США
01:17
«Разграблено и разрушено»: фигурист о бунтах в США
Фигурное катание Прочее
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение