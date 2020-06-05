Семин обратился к болельщикам «Локомотива» 

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Бывший главный тренер московского "Локомотива" обратился к болельщикам команды.

На странице в Instagram специалист опубликовал свое фото на фоне фанатской трибуны.

"Дорогие болельщики! Спасибо вам за все! Это были замечательные четыре года! Вы были лучшие!" — написал бывший наставник "железнодорожников". View this post on Instagram A post shared by Юрий Семин (@seminup) on Jun 5, 2020 at 10:54am PDT

Семин четырежды возглавлял "Локомотив" (1986-1990, 1992-2005, 2009-2010, 2016-2020). Под его руководством "железнодорожники" стали трехкратными чемпионами России, шесть раз завоевывали Кубок страны и трижды выигрывали Суперкубок России.