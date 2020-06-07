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Агент: Думбия свободен и не против вернуться в Москву 

RT на русском и ещё 1 3 часа назад
Думбия может вернуться в Москву
Фото: РИА Новости
Агент 32-летнего ивуарийского форварда Сейду Думбия заявил, что его клиент готов вернуться в московский клуб вслед за Вагнером Лавом Эдриан Дюран.
«Думбия сейчас свободен и не против вернуться в Москву. Сейд всегда с большой теплотой вспоминал ЦСКА, а теперь, когда армейцы вернули Вагнера, почему бы не возродить их легендарную связку? В любом случае, я уверен, что Думбия пригодился бы многим клубам РПЛ», — цитирует агента Metaratings.ru.
Думбия выступал за ЦСКА с 2010 по 2014 год, и был в аренде в 2015 году. В составе армейцев Сейду провёл 150 матчей и забил 95 мячей.
Ранее Вагнер Лав рассказал, когда станет известен его новый клуб.
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Футбол , Вагнер Лав , ЦСКА
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