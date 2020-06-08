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«Барселона» может сократить зарплаты игрокам на 70% 

Газета.Ru и ещё 4 2 часа назад
«Барселона» может сократить зарплаты на 70%
Фото: globallookpress.com
"Барселона" продолжает прорабатывать варианты выхода из кризиса в связи с тяжелой экономической ситуацией.
По информации Marca, сине-гранатовые предложили футболисты пойти на повторное сокращение зарплат. Уточняется, что новые условия включают в себя снижение окладов в последнюю неделю мая на 70% и на 50% — на две первых недели июля.
На текущий момент игрок каталонцев отказываются от снижения зарплат. В конце марта они пошли на сокращение в виде 70% окладов, чтобы помочь клубу.
Ранее сообщалось, что Усман Дембеле летом покинет "Барселону".
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