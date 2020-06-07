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Экс-игрок НФЛ Колдуэлл застрелен в Тампе 

Спорт РИА Новости и ещё 3 3 часа назад
Экс-игрок НФЛ Колдуэлл застрелен в Тампе
Фото: Спорт РИА Новости
Бывший игрок Национальной футбольной лиги (НФЛ, американский футбол) Ричи Колдуэлл застрелен в Тампе, сообщает TMZ.
Колдуэлл, которому был 41 год, был убит в субботу. Гибель бывшего спортсмена подтвердила его мать. Как сообщила девушка Колдуэлла, он был заманен в засаду парой людей, которые выскочили из кустов и попытались ограбить его. Колдуэлл был ранен в руку и грудь, травмы были настолько серьезными, что тот скончался в машине скорой помощи по дороге в больницу.
Колдуэлл играл в НФЛ за команды "Сан-Диего Чарджерс" (ныне "Лос-Анджелес Чарджерс"), "Нью-Ингленд Пэтриотс", "Вашингтон Редскинз" и "Сент-Луис Рэмс" (ныне "Лос-Анджелес Рэмс").
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