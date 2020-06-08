«Манчестер Сити» стал лидером по расходам

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Журналист Кевин Палмер составил рейтинг клубов Английской премьер-лиги (АПЛ) по чистым расходам за последние пять лет, используя данные портала Transfermarkt.

Рейтинг опубликовал в Twitter Палмера.

Список возглавил «Манчестер Сити», его траты составили £601 млн Второе место занял « Манчестер Юнайтед » (£484 млн), а третье — «Арсенал» (£267 млн).

Среди других клубов «большой шестёрки» «Челси» расположился на 13-й позиции (£115 млн), «Ливерпуль» — на 14-й (£107 млн) и «Тоттенхэм» занял 15-ю строчку по показателю растрат (£106 млн).

Ранее АПЛ утвердила календарь матчей до 2 июля.