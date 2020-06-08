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«Манчестер Сити» возглавил рейтинг английских футбольных клубов по расходам 

RT на русском и ещё 4 1 час назад
«Манчестер Сити» стал лидером по расходам
Фото: Reuters
Журналист Кевин Палмер составил рейтинг клубов Английской премьер-лиги (АПЛ) по чистым расходам за последние пять лет, используя данные портала Transfermarkt.
Рейтинг опубликовал в Twitter Палмера.
Список возглавил «Манчестер Сити», его траты составили £601 млн Второе место занял «Манчестер Юнайтед» (£484 млн), а третье — «Арсенал» (£267 млн).
Среди других клубов «большой шестёрки» «Челси» расположился на 13-й позиции (£115 млн), «Ливерпуль» — на 14-й (£107 млн) и «Тоттенхэм» занял 15-ю строчку по показателю растрат (£106 млн).
Ранее АПЛ утвердила календарь матчей до 2 июля.
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Футбол , Манчестер Юнайтед
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