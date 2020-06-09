​Испанский арбитр заразился коронавирусом

Тестирование на наличие коронавируса среди арбитров первого и второго дивизионов чемпионата Испании по футболу дало один положительный результат. Об этом сообщает пресс-служба Королевской испанской футбольной федерации (RFEF).

Тестирование прошли все судьи и помощники арбитров, которые будут принимать участие в матчах двух главных футбольных дивизионов страны после паузы, вызванной пандемией. Инфицированный коронавирусом арбитр был помещен на двухнедельный карантин. Все судьи в ближайшие дни пройдут повторные тестирования на наличие заболевания и в случае двух отрицательных тестов получат право на участие в матчах.

Сезон в высшем дивизионе возобновится 11 июня, в первом матче после паузы встретятся "Севилья" и "Бетис". Турнир во втором дивизионе продолжится 10 июня доигровкой матча между "Райо Вальекано" и "Альбасете", который был прерван из-за оскорблений фанатами хозяев украинского форварда гостей Романа Зозули . Встреча проходила 15 декабря, команды доиграли до перерыва при счете 0:0, после этого футболисты "Альбасете" отказались выходить на поле на вторую половину встречи.