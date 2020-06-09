ЦСКА отложил идею с подписанием Лава 

По информации источника, решение приостановить переговоры связано с тем, что армейский клуб не сможет включить бразильца в заявку на текущий сезон.

Стоит отметить, что в Российском футбольном союзе (РФС) уже заявили, что ЦСКА не обращался в организацию с вопросом дозаявки Лава.

Вагнер Лав является одним из лучших бомбардиров за всю историю ЦСКА. На его счету 124 забитых мяча и 53 голевые передачи в 259 матчах.

Ранее сообщалось, что ЦСКА не обращался в РФС с вопросом о включении в заявку Вагнера Лава.