Игрок ЦСКА Щенников получил перелом кисти 

Защитник московского ЦСКА Георгий Щенников получил травму во время тренировки, сообщается на официальном сайте столичного клуба.

У футболиста диагностировали перелом четвертой пястной кости правой кисти со смещением. 9 июня спортсмен был прооперирован.

В июне 2019 года защитник сломал лодыжку. Восстановиться от травмы он смог в октябре. В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) Щенников принял участие в двух матчах, в которых не отметился результативными действиями.