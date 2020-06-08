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Игрок ЦСКА Щенников получил перелом кисти 

Газета.Ru и ещё 8 2 часа назад
Игрок ЦСКА Щенников получил перелом кисти
Фото: РИА Новости
Защитник московского ЦСКА Георгий Щенников получил травму во время тренировки, сообщается на официальном сайте столичного клуба.
У футболиста диагностировали перелом четвертой пястной кости правой кисти со смещением. 9 июня спортсмен был прооперирован.
В июне 2019 года защитник сломал лодыжку. Восстановиться от травмы он смог в октябре. В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) Щенников принял участие в двух матчах, в которых не отметился результативными действиями.
Ранее сообщалось, что полузащитник ЦСКА Ильзат Ахметов пропустит оставшиеся матчи чемпионата.
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Футбол , Ильзат Ахметов , Георгий Щенников , ЦСКА
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