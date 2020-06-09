ФК «Хоффенхайм» расторг контракт с главным тренером 

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Немецкий футбольный клуб «Хоффенхайм» объявил об уходе голландского специалиста Алфреда Схрёдера с поста главного тренера.

Как сообщается на официальном сайте «Хоффенхайма».

Отмечается, что контракт между Схрёдером и клубом был расторгнут по обоюдному согласию сторон.

Схрёдер известен по работе с голландским «Твенте». Также он работал ассистентом в «Аяксе» и «Витессе». Немецкий «Хоффенхайм» он возглавил в 2019 году.

Ранее сообщалось, что «Вольфсбург» одержал победу над бременским «Вердером» в матче 30-го тура немецкой Бундеслиги.