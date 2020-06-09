Экс-жена Кержакова объяснила развод цитатой из фильма

Все новости на карте

«Почему развелись с мужем? Потому что он был… Знаете, как говорили в фильме «Знакомство с Факерами», — сказала Тюльпанова в сториз в своём Instagram, намекнув на грубое слово из киноленты.

Кержаков развёлся с Тюльпановой в апреле 2019 года. Суд принял решение отдать экс-супруге футболиста их общего сына Артемия.

Ранее экс-жена Кержакова рассказала, как стала жертвой домашнего насилия.