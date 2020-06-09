Глава РФС ответил на претензии Федуна

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«Что касается того, что решения продавливаются в пользу "Зенита", то это не так. Если бы это было так, чемпионат России бы не возобновлялся. Вы не видите медалей на груди у игроков "Зенита"», — заявил Дюков.

Он назвал решение исполкома РФС о проведении полуфинального матча Кубка России между «Зенитом» и «Спартаком» в Петербурге ошибкой.

Ранее Федун в интервью «Спорт-Экспрессу» раскритиковал решение исполкома РФС. Он назвал «Зенит» «тяжеловесом в футболе, чьи запросы продавливаются».