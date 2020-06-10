Готовность Суареса к игре поставили под сомнение

Главный тренер каталонской "Барселоны" Кике Сетьен усомнился в готовности уругвайского нападающего Луиса Суареса приступить к игре в основном составе на протяжении всех 90 минут. Об этом сообщает Marca.

По его словам, южноамериканец только недавно оправился от последствий травмы, поэтому вопрос участие в матче против "Малаги" остается открытым.

Сетьен заявил, что не станет рисковать здоровьем Суареса, так как в случае рецидива тот пропустит около четырех игр.