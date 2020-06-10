Главный тренер «Сток Сити» заболел коронавирусом 

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Главный тренер английского «Сток Сити», выступающего в английском футбольном Чемпионшипе, Майкл О'Нил сдал положительный тест на коронавирус.

Как сообщается на сайте клуба, специалист находится на самоизоляции и будет работать с командой удаленно.

До этого О'Нил пять раз сдавал отрицательный тест на COVID-19.

Сезон в Англии была приостановлена из-за пандемии коронавируса, как и многие спортивные турниры в мире. Возобновление Английской премьер-лиги и Чемпионшипа запланировано на 17 июля.

Ранее сообщалось, что арбитры АПЛ в течение недели пройдут тестирование на коронавирус.