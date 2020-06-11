«Сельта» намерена выкупить трансфер Смолова

Чемпионат Испании по футболу возвращается 11 июня. Кто станет чемпионом, кто попадёт в главный еврокубковый турнир, останется ли Фёдор Смолов в Испании, в каком настроении подходят к рестарту Ла Лиги игроки «Реала» . Испанские журналисты и эксперты ответили на самые животрепещущие вопросы.

Главная интрига сезона звучит так: кто станет чемпионом Испании? Претендентов традиционно немного: «Реал» и «Барселона». Сейчас их разделяет только два очка. Поэтому фаворита определить непросто. Однако к возобновлению чемпионата команды подходят в разных статусах. «Барселона» на протяжении последних нескольких месяцев была связана со скандалами — понижение зарплат футболистов, уход группы руководителей, недавняя травма Лионеля Месси . В общем, неприятных новостей хватало. «Реал» же, наоборот, как будто бы наладил свои дела: восстановились ключевые футболисты, все в прекрасной форме.

Журналист испанского информационного агентства EFE Хосе Игнасио Ортега уверен, что чемпион определится на поле. А если конкретнее, то в матчах с аутсайдерами.

Действительно у «Барселоны» было невероятно много скандалов за последнее время. Есть финансовые проблемы, идут разговоры о возможной отставке президента каталонцев Жозепа Бартомеу. Однако в потоке этой негативной информации мы могли упустить одно важное и очень положительное для «Барселоны» обстоятельство — в команду после травмы вернулся Луис Суарес . Как известно, без Суареса Месси не очень комфортно на поле. Поэтому это большая привилегия для них. Когда Месси голоден до побед, а рядом находится его товарищ Суарес, эту команду тяжело остановить, — сказал Ортега в разговоре с корреспондентом NEWS.ru Что касается «Реала, то, по его журналиста, в королевском клубе действительно сейчас всё спокойно.

Наиболее приятным моментом для „сливочных“ является факт того, что к команде присоединился Азар. По словам многих журналистов, бельгиец сейчас находится в прекрасной физической форме. Если с защитой в „Реале“ не будет проблем, то это команда может претендовать на чемпионство. Видите, фаворита определить на данном этапе невозможно. Всё будет зависеть от игр с аутсайдерами таблицы. Кто первым оступится, тот и проиграет. Какая команда способна отобрать очки у лидеров чемпионата? Сейчас об этом сложно говорить. Всё будет зависеть от того, в каком состоянии подойдут команды к чемпионату. Возьмём Бундеслигу — четыре месяца назад „Лейпциг“ был сильнейшей командой, а сейчас они выглядят совсем иначе. В общем, интрига в Ла Лиге будет держаться до конца, — сказал Ортега.

Такого же мнения придерживается и легенда испанской „Сельты“ россиянин Александр Мостовой

Всё решится на поле. Другое дело, что до самого конца чемпионата и „Берселона“, и „Реал“ будут претендовать на чемпионство. Я не могу выделить сейчас, кто лучше, а кто — нет. На примере того же чемпионата Германии видно, что все команды, за исключением нескольких, находятся в непонятном состоянии. „Бавария“ лучше всех проходит этот этап по той причине, что у неё и состав хороший, и футболисты классного уровня. Они как были с самого начала в отрыве, так и продолжают опережать всех. А „Реал“ и „Барселона“ одинаково сильные команды. Интрига будет до самого конца, — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом NEWS.ru Журналист клубного телеканала Real Madrid TV Карина Квашнева рассказывает, в какой атмосфере пребывают футболисты Зинедина Зидана перед рестартом сезона.

Атмосфера в команде очень хорошая, потому что игроки наконец-то дождались момента, который они предвкушали на протяжении последних трёх месяцев. У всех большое желание играть, выйти на поле и поскорее завершить этот сезон. Думаю, футболисты наполнены оптимизмом, даже несмотря на то, что это были непростые три месяца, по той причине, что у них была возможность передохнуть, набраться сил и улучшить важные для них игровые аспекты, — сказала NEWS.ru Квашнева.

Также звезда клубного телевидения мадридского клуба поведала, в какой физической форме находятся игроки „Реала“ и как протекал их тренировочный процесс.

О физической форме судить сложно, так как футболисты ещё не сыграли ни одного матча, но судя потому, что они сами говорят в интервью, они находятся в очень хорошей физической форме. Они начали набирать эту форму постепенно. Сначала игроки команды тренировались индивидуально, потом их разделили на две группы — они приходили на тренировки в разные смены. Две недели назад они начали тренироваться все вместе. За время совместной работы, они не только улучшили физические показатели, но и проработали тактику. Какая же у них на самом деле физическая форма будет видно после первой игры против „Эйбара“, — подчеркнула Карина.

Помимо борьбы за чемпионство, нешуточные страсти могут развернуться в борьбе за путёвку в Лигу чемпионов. Плотность в турнирной таблице колоссальная: дистанция в пять очков отделает третью команду от седьмой. Поэтому, по сути, сразу пять клубов претендуют на две оставшиеся путёвки в Лигу чемпионов. У кого больше шансов оказаться в главном еврокубковом турнире?

Многое будет зависеть от розыгрыша Лиги чемпионов, судьба которого ещё не определена. Если в итоге турнир проведут, то „Атлетико“ Мадрид может не хватить сил, чтобы сыграть на двух фронтах. Нужно будет где-то поберечь себя, сэкономить силы. К тому же для подопечных Симеоне выступление в Лиге чемпионов куда важнее, чем остаток сезона в Ла Лиге. Поэтому попадание в новый розыгрыш этой команды можно поставить под сомнение. Это первый момент. Второй — „Реал Сосьедад“ больше заслужил получить путёвку в Лигу чемпионов. Если они предстанут в хорошей физической форме после паузы, то у них есть все шансы одолеть всех остальных оппонентов. Возможно, ещё поборется „Севилья“. „Валенсия“, которая один матч выигрывает, а второй проигрывает со счётом 1:4, вряд ли в итоге пройдёт в главный еврокубковый турнир. У „Хетафе“ шансов тоже немного, — сказал Ортега.

Не менее важной интригой для любого российского зрителя является судьба Фёдора Смолова в Испании. Шансы остаться в „Сельте“ хоть и невелики, но они всё же есть.

Смолов, прекрасный футболист. У него был талант, чтобы стать одним из лучших в мировом футболе. Но голова у футболиста, к сожалению, не на месте. Нет, он умный, толковый парень, но в важный момент своей карьеры сделал выбор в пользу денег. Когда он играл за „Краснодар“, у него была возможность поехать в Европу. Однако он не хотел выступать за „средняк“, ждал предложения от „Реала“, но так не бывает. Посмотрите, на Мостового. Он играл во Франции, Португалии — не получилось. А затем оказался в „Сельте“ и стал легендой этой команды. Это если говорить о прошлом, — отметил Ортега.

Если говорить о настоящем россиянина, то, по словам журналиста, Смолов провёл мало матчей.

Было видно, что он ещё физически не готов. Да, он забил важный гол на „Сантьяго Бернабеу“, который навсегда останется в его памяти, но этого недостаточно. Если он сумеет остаток сезона провести на более-менее нормальном уровне (даже не высоком), то он остаётся. Правда если команда спустится в Сегунду (второй по силе футбольный дивизион в Испании, — NEWS.ru), то Смолов скажет до свидания. Всё будет зависеть от результата. Сможет ли он оказаться в какой-то другой команде, если с „Сельтой“ не получится? Только если будут голы, одного мяча в ворота „Реала“ мало. Однако в любом случае это точно будет только средняя команда. Смолов — талантливый футболист, но он проигрывает в других компонентах: в физике, в характере. Показательным в этом отношении стал чемпионат мира. Когда у футболиста был невероятный шанс заявить о себе на весь мир, но он этой возможностью не воспользовался. Дзюба намного хуже играет, но у него есть характер, — заключил Ортега.