Лука Йович согласился перейти в «Милан» 

Как сообщает Le Bombe di Vlad, серб уже дал согласие на трансфер в итальянский гранд. Клубам лишь осталось согласовать детали перехода спортсмена.

Стоит отметить, что за последнее время нападающий не раз был в центре скандалов: он нарушал карантин, травмировал ногу, упав со стены, и в условиях самоизоляции устроил барбекю с друзьями.

Напомним, что Йович перешел в "Реал" прошлым летом: "сливочные" заплатили за него "Айнтрахту" €60 млн В текущем сезоне форвард сыграл 15 матчей в чемпионате Испании, записав на свой счет два гола и одну голевую передачу.