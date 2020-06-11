Адвокат Мамаева высказался о деле Ефремова

Бушманов обратил внимание на то, что это разные категории уголовных дел.

«Каждое дело индивидуально. Излишняя шумиха по резонансным уголовным делам всегда отрицательно сказывается на ходе судопроизводства и на судьбе привлекаемого к уголовной ответственности», — посчитал он.

Адвокат также добавил, что следствие не справилось с расследованием дела Мамаева. По его мнению, нижестоящие суды вынесли необоснованные приговоры.

«Справедливости в нашем судопроизводстве искать и ожидать бессмысленно», — подытожил Бушманов.

Вечером 8 июня Ефремов, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, устроил ДТП на Смоленской площади в Москве. Его автомобиль на высокой скорости выехал на встречную полосу и врезался в фургон. Актер не пострадал, водитель фургона умер в больнице от потери крови. Ефремову грозит тюремный срок, его задержали.