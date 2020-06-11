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Мостовой рассказал о сорвавшемся переходе в «Реал» 

RT на русском и ещё 4 2 часа назад
Мостовой рассказал о сорвавшемся переходе в «Реал»
Фото: РИА Новости
Один из лучших российских футболистов в истории Александр Мостовой рассказал, почему не состоялся его переход из «Сельты» в «Реал».
«Мне тогда был 31 год. За меня специально запросили большие деньги, понимая, что «Реал» за 31-летнего футболиста такие деньги не отдаст. Были переговоры, да. Общались, было пару ужинов. Агент Мичела Сальгадо, с которым мы дружили и который уже на тот момент выступал в «Реале», сказал: «Давай в „Реал“ тебя». И начались разговоры, пошло-поехало. Потом мне менеджер сказал: «Такую сумму, которую они хотят, „Реал“ не заплатит». Речь шла о 20 миллионах. На тот момент за 31-летнего игрока это были большие деньги», — заявил Мостовой на Youtube-канале ФУХ.
Россиянин выступал за «Сельту» с 1996 по 2004 год.
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Футбол , Александр Мостовой , Реал
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