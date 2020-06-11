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Испанский журналист: у Смолова голова не на месте 

RT на русском 1 час назад
«У Смолова голова не на месте»
Фото: Reuters
Журналист испанского издания EFE Хосе Игнасио Ортега поделился мнением о российском нападающем футбольного клуба «Сельта» из Виго Фёдоре Смолове.
«Смолов прекрасный футболист. У него был талант, чтобы стать одним из лучших в мировом футболе. Но голова у футболиста, к сожалению, не на месте. Нет, он умный, толковый парень, но в важный момент своей карьеры сделал выбор в пользу денег», — цитирует Ортегу News.ru.
По словам испанского журналиста, Смолов имел возможность совершить переход в европейский клуб в бытность выступления за «Краснодар», но российский нападающий ждал предложения от мадридского «Реала».
При этом Ортега привёл в пример соотечественника Смолова Александра Мостового, который успел поиграть во Франции и Португалии, а впоследствии стал легендой «Сельты».
Ранее сообщалось, что «Сельта» хочет выкупить трансфер Смолова, права на которого принадлежат московскому «Локомотиву».
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