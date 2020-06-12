Роналду не забил пенальти в матче с «Миланом»

Португальский нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду не сумел реализовать пенальти в первом тайме ответного матча 1/2 Кубка Италии по футболу с «Миланом».

Уже на 16-й минуте матча арбитр встречи Даниэле Орсато назначил 11-метровый за игру рукой в штрафной «Милана» после розыгрыша углового. Мяч после удара португальца с точки попал в штангу.

По итогам первого тайма счёт — 0:0. «Милан» с 17-й минуты играет вдесятером после удаления Анте Ребича за грубый фот на Данило.

Ранее сообщалось, что футбольные матчи в Италии начнутся с минуты молчания в память об умерших от коронавируса.