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Роналду не реализовал пенальти в первом матче после карантина 

RT на русском и ещё 7 2 часа назад
Роналду не забил пенальти в матче с «Миланом»
Фото: Reuters
Португальский нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду не сумел реализовать пенальти в первом тайме ответного матча 1/2 Кубка Италии по футболу с «Миланом».
Уже на 16-й минуте матча арбитр встречи Даниэле Орсато назначил 11-метровый за игру рукой в штрафной «Милана» после розыгрыша углового. Мяч после удара португальца с точки попал в штангу.
По итогам первого тайма счёт — 0:0. «Милан» с 17-й минуты играет вдесятером после удаления Анте Ребича за грубый фот на Данило.
Ранее сообщалось, что футбольные матчи в Италии начнутся с минуты молчания в память об умерших от коронавируса.
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Футбол , Волейбол , Криштиану Роналду , Анте Ребич
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