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Месси и Роналду не вошли в тройку лучших спортсменов XXI века 

Газета.Ru и ещё 4 1 час назад
Роналду не вошел в тройку лучших XXI века
Фото: Reuters
Испанская газета Marca опубликовала на официальном сайте рейтинг лучших спортсменов XXI века.
Первое место занял 23-кратный олимпийский чемпион по плаванию американец Майкл Фелпс. Вторым стал восьмикратный победитель Игр ямайский спринтер Усэйн Болт. На третьей сточке расположился 20-кратный победитель турниров серии "Большого шлема" швейцарский теннисист Роджер Федерер.
Нападающий "Барселоны" Лионель Месси занял седьмое место, форвард туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду — десятое.
Ранее ученые доказали, что Месси в два раза лучше Роналду.
Лучшие спортсмены XXI века по версии Marca:
1. Майкл Фелпс (плавание);
2. Усэйн Болт (бег);
3. Роджер Федерер (теннис);
4. Рафаэль Надаль (теннис);
5. Коби Брайант (баскетбол);
6. Тайгер Вудс (гольф);
7. Лионель Месси (футбол);
8. Льюис Хэмилтон (автогонки);
9. Валентино Росси (мотогонки);
10. Криштиану Роналду (футбол).
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