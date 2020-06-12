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Салах и его щедрость покорили фанатов «Ливерпуля», соцсети и не только 

Мир24 и ещё 3 2 часа назад
Салах и его щедрость покорили фанатов «Ливерпуля»
Фото: Mir24.tv / Николай Костюшин
Фанаты футбольного клуба «Ливерпуль» наперебой признаются в любви и обожании бомбардиру команды — Мохаммеду Салаху.
«Как можно его не любить», особенно после такого жеста щедрости — футболист недавно оплатил бензин не только себе, но и всем автомобилистам, оказавшимся вместе с ним на заправке.
Душевный жест Мохаммеда Салаха вызвал бурю восторга в Сети в том числе и потому, что звезда футбола был в перчатках и сжимал в руке флакон дезинфицирующего спрея — все, как надо, согласно нормам безопасности.
Возвращаясь с тренировки, Салах в экипировке ФК «Ливерпуль» заплатил за топливо всех автомобилистов на заправке.
«Как его можно не любить, такого скромнягу», «Обожаю египетского царя», — писали восторженные поклонники.
Салах и его товарищи по команде возвращаются в премьер-лигу через 1,5 недели. Команда Юргена Клоппа отстает на 25-очков от «Манчестер Сити». «Ливерпулю» требуется две победы в девяти матчах, чтобы претендовать на корону Первой лиги с 1990 года.
Салах был в прекрасной форме на протяжении всего сезона и является третьим бомбардиром в лиге с 16 голами.
Ранее стало известно, что решающие матчи Лиги чемпионов могут пройти в Лиссабоне. За право провести финальный мини-турнир боролись Франкфурт и Москва.
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Комментарии 1
Футбол , Мохаммед Салах
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