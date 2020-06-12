Салах и его щедрость покорили фанатов «Ливерпуля»

Фанаты футбольного клуба «Ливерпуль» наперебой признаются в любви и обожании бомбардиру команды — Мохаммеду Салаху

«Как можно его не любить», особенно после такого жеста щедрости — футболист недавно оплатил бензин не только себе, но и всем автомобилистам, оказавшимся вместе с ним на заправке.

Душевный жест Мохаммеда Салаха вызвал бурю восторга в Сети в том числе и потому, что звезда футбола был в перчатках и сжимал в руке флакон дезинфицирующего спрея — все, как надо, согласно нормам безопасности.

Возвращаясь с тренировки, Салах в экипировке ФК «Ливерпуль» заплатил за топливо всех автомобилистов на заправке.

«Как его можно не любить, такого скромнягу», «Обожаю египетского царя», — писали восторженные поклонники.

Салах и его товарищи по команде возвращаются в премьер-лигу через 1,5 недели. Команда Юргена Клоппа отстает на 25-очков от «Манчестер Сити». «Ливерпулю» требуется две победы в девяти матчах, чтобы претендовать на корону Первой лиги с 1990 года.

Mate from work sent us this, salah just paid for everyone’s petrol, sound that pic.twitter.com/4QiBSo8lQ0— Cameron Ford (@cameronKFord) June 10, 2020

Салах был в прекрасной форме на протяжении всего сезона и является третьим бомбардиром в лиге с 16 голами.

Ранее стало известно, что решающие матчи Лиги чемпионов могут пройти в Лиссабоне. За право провести финальный мини-турнир боролись Франкфурт и Москва.