«Тюрьма меня ничему не научила»

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Футболист, который честно отбыл наказание за драки, заявил, что никому не пожелает оказаться за решеткой.

Нападающий «Сочи» Александр Кокорин рассказал, что он увидел за время пребывания в колонии ужасные вещи, и в жизни никому не пожелает оказаться там. По словам футболиста, многие интересовались у него, изменился ли он сам после пребывания в колонии. В прямом эфире на канале экс-футболиста киевского «Динамо» и московского «Локомотива» Александра Алиева в YouTube Кокорин ответил, что пребывание за решеткой его ничему не научило.

«Есть вещи, которые мы и так понимали — нужно любить свою семью, родственников. В этой ситуации они пострадали больше. Мы были закрыты от них. Что я там увидел? Это ужасно. Никому в жизни не пожелаю такого», — сказал Кокорин

Как рассказал Кокорин, в колонии он познакомился со многими ребятами из Украины, которых назвал «хорошими пацанами».

«Я понял, как скучаю по любимому делу. Понял, как жизнь может измениться за секунду. Эти истины все знают, но думают, что их не коснется. Нужно быть аккуратным», — отметил Кокорин.