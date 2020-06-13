Матч-центр
Ещё
Далее:
Читайте также:
Матч-центр
Ещё
6 июня

Бундеслига

3 из 5
Все матчи
Фортуна
Фортуна
2 2
Хоффенхайм Хоффенхайм
Айнтрахт Ф
Айнтрахт Ф
0 2
Майнц Майнц
РБ Лейпциг
РБ Лейпциг
1 1
Падерборн 07 Падерборн 07
7 июня

Бундеслига

3 из 3
Все матчи
Вердер
Вердер
0 1
Вольфсбург Вольфсбург
Унион
Унион
1 1
Шальке-04 Шальке-04
Аугсбург
Аугсбург
1 1
Кёльн Кёльн
12 июня

Бундеслига

1 из 1
Все матчи
Хоффенхайм
Хоффенхайм
0 2
РБ Лейпциг РБ Лейпциг
13 июня

Бундеслига

3 из 6
Все матчи
Падерборн 07
Падерборн 07
16:30
Вердер Вердер
Кёльн
Кёльн
16:30
Унион Унион
Вольфсбург
Вольфсбург
16:30
Фрайбург Фрайбург
14 июня

Бундеслига

2 из 2
Все матчи
Майнц
Майнц
16:30
Аугсбург Аугсбург
Шальке-04
Шальке-04
19:00
Байер Байер
16 июня

Бундеслига

3 из 4
Все матчи
Боруссия М
Боруссия М
19:30
Вольфсбург Вольфсбург
Фрайбург
Фрайбург
21:30
Герта Герта
Вердер
Вердер
21:30
Бавария Бавария
17 июня

Бундеслига

3 из 5
Все матчи
Айнтрахт Ф
Айнтрахт Ф
19:30
Шальке-04 Шальке-04
Аугсбург
Аугсбург
21:30
Хоффенхайм Хоффенхайм
Боруссия Д
Боруссия Д
21:30
Майнц Майнц
20 июня

Бундеслига

3 из 9
Все матчи
Падерборн 07
Падерборн 07
16:30
Боруссия М Боруссия М
РБ Лейпциг
РБ Лейпциг
16:30
Боруссия Д Боруссия Д
Кёльн
Кёльн
16:30
Айнтрахт Ф Айнтрахт Ф

«Тюрьма меня ничему не научила»: Кокорин рассказал о жизни в колонии 

ТК «Звезда» и ещё 9 2 часа назад
«Тюрьма меня ничему не научила»
Фото: globallookpress.com
Футболист, который честно отбыл наказание за драки, заявил, что никому не пожелает оказаться за решеткой.
Нападающий «Сочи» Александр Кокорин рассказал, что он увидел за время пребывания в колонии ужасные вещи, и в жизни никому не пожелает оказаться там. По словам футболиста, многие интересовались у него, изменился ли он сам после пребывания в колонии. В прямом эфире на канале экс-футболиста киевского «Динамо» и московского «Локомотива» Александра Алиева в YouTube Кокорин ответил, что пребывание за решеткой его ничему не научило.
«Есть вещи, которые мы и так понимали — нужно любить свою семью, родственников. В этой ситуации они пострадали больше. Мы были закрыты от них. Что я там увидел? Это ужасно. Никому в жизни не пожелаю такого», — сказал Кокорин
Как рассказал Кокорин, в колонии он познакомился со многими ребятами из Украины, которых назвал «хорошими пацанами».
«Я понял, как скучаю по любимому делу. Понял, как жизнь может измениться за секунду. Эти истины все знают, но думают, что их не коснется. Нужно быть аккуратным», — отметил Кокорин.
Напомним, суд в мае 2019 года отправил за решетку за две драки в центре Москвы Александра и Кирилла Кокориных, Павла Мамаева и их друга Александра Протасовицкого в колонию на сроки от одного года пяти месяцев. Футболисты и Кокорин-младший освободились досрочно 17 сентября, а через несколько месяцев возобновили игры на профессиональном уровне.
Видео дня. Карякин повторил партию «Космос – Земля»
ТК «Звезда»: последние новости
Футболистам «Барселоны» могут сократить зарплаты на 70% Футболистам «Барселоны» могут сократить зарплаты на 70% Глава РФС ответил на критику Федуна Глава РФС ответил на критику Федуна Тренер группы Тутберидзе назвала цены на занятия фигурным катанием для детей Тренер группы Тутберидзе назвала цены на занятия фигурным катанием для детей
Комментарии 2
Футбол , Александр Алиев , Павел Мамаев , Кирилл Кокорин , Александр Кокорин , Локомотив , Динамо
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тренер группы Тутберидзе раскрыла цены на занятия
Тренер группы Тутберидзе раскрыла цены на занятия
Трусова рассказала о своем увлечении на карантине
Трусова рассказала о своем увлечении на карантине
Умер чемпион СССР по боксу
Умер чемпион СССР по боксу
«QR код оформил». Ягудин прокатился на детской машинке
«QR код оформил». Ягудин прокатился на детской машинке
Слуцкая превратилась в «очумелого дачника»
Слуцкая превратилась в «очумелого дачника»
Видео
Опубликовано видео челленджа Месси с туалетной бумагой
00:14
Опубликовано видео челленджа Месси с туалетной бумагой
Футбол
«Мой дом — США»: Шарапова о жизни в Америке
00:54
«Мой дом — США»: Шарапова о жизни в Америке
Теннис Статьи
Экс-супруг Началовой стал многодетным
01:00
Экс-супруг Началовой стал многодетным
Футбол
Российская гимнастка сорвалась с высоты и сломала позвоночник
00:14
Российская гимнастка сорвалась с высоты и сломала позвоночник
Летние виды спорта
«Овечкин влился в общий хор дураков»
00:45
«Овечкин влился в общий хор дураков»
Хоккей
«Неловкое видео» Загитовой взорвало Сеть
00:11
«Неловкое видео» Загитовой взорвало Сеть
Фигурное катание
Дзюба показал концерт соседей с балкона своего дома
00:15
Дзюба показал концерт соседей с балкона своего дома
Футбол
Снова скандал: Дацик оставил гипермаркет без тележек
00:37
Снова скандал: Дацик оставил гипермаркет без тележек
MMA
Ягудин объяснил скандальное высказывание
02:19
Ягудин объяснил скандальное высказывание
Фигурное катание
Боец UFC «вырубил» соперника одним ударом
00:12
Боец UFC «вырубил» соперника одним ударом
MMA
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение