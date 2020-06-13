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Хавбек «Ромы» оценил перспективы Неймаара 

Газета.Ru 1 час назад
Хавбек «Ромы» оценил перспективы Неймаара
Фото: Reuters
Полузащитник "Ромы" Хавьер Пасторе оценил перспективы бразильского нападающего "ПСЖ" Неймара, передает TyC Sports.
Футболисты вместе выступали в парижском клубе, и хавбек выразил мнение, что у Неймара есть все, чтобы стать первым номером в мировом футболе и оказаться на одном уровне со звездными нападающими — португальцем Криштиану Роналду и аргентинцем Лионелем Месси.
"Неймар может дать гораздо больше, чем уже демонстрирует. Каждый игрок должен в нужное время находиться в нужной команде, которая поможет ему сделать скачок. Мы говорим об уровне Месси и Роналду. У Неймара есть потенциал, чтобы добиться этого", — заявил Пасторе.
Ранее сообщалось, что Неймару предложили проучить возлюбленного его матери.
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Футбол , Лионель Месси , Криштиану Роналду
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