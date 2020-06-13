С игрока «Челси» сняли обвинения в изнасиловании 

Полузащитник «Челси» Каллум Хадсон-Одои больше не подозревается в изнасиловании. Об этом сообщил сам футболист.

19 мая в СМИ появилась информация, что футболист был задержан по подозрению в изнасиловании модели, имя которой не раскрывается. Позднее футболист был освобожден под залог.

«В то время, как в мире происходили значительные события, против меня, как вы, возможно, знаете, выдвинули серьезные обвинения, — написал англичанин в Twitter. — Я хранил молчание и помогал полиции на протяжении расследования, потому что я знал, что скоро мое имя будет очищено. После полного и тщательного расследования полиция подтвердила, что не будет предпринимать какие-либо действия (в отношении Хадсона-Одои — Прим. «СЭ»). Я усвоил, что быть футболистом и играть за один из лучших клубов мира — это огромная ответственность. В дальнейшем я хочу быть примером для остальных, выступая за «Челси».

19-летний футболист в текущем сезоне провел 25 матчей за «Челси» и забил три мяча при пяти голевых передачах.