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С игрока «Челси» сняли обвинения в изнасиловании 

Спорт-Экспресс и ещё 8 4 часа назад
С игрока «Челси» сняли обвинения в изнасиловании
Фото: Reuters
Полузащитник «Челси» Каллум Хадсон-Одои больше не подозревается в изнасиловании. Об этом сообщил сам футболист.
19 мая в СМИ появилась информация, что футболист был задержан по подозрению в изнасиловании модели, имя которой не раскрывается. Позднее футболист был освобожден под залог.
«В то время, как в мире происходили значительные события, против меня, как вы, возможно, знаете, выдвинули серьезные обвинения, — написал англичанин в Twitter. — Я хранил молчание и помогал полиции на протяжении расследования, потому что я знал, что скоро мое имя будет очищено. После полного и тщательного расследования полиция подтвердила, что не будет предпринимать какие-либо действия (в отношении Хадсона-Одои — Прим. «СЭ»). Я усвоил, что быть футболистом и играть за один из лучших клубов мира — это огромная ответственность. В дальнейшем я хочу быть примером для остальных, выступая за «Челси».
19-летний футболист в текущем сезоне провел 25 матчей за «Челси» и забил три мяча при пяти голевых передачах.
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