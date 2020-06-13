Футболист «забил» гол после смерти 

#Oaxaca | #Cuenca 🎥 Compañeros de Alexander lo despiden, mete su último gol. pic.twitter.com/dJ9hY2DaTW— Noticias de Oaxaca | TVBUS (@tvbus) June 11, 2020 Футболисты мексиканского клуба «Монтеррей» почтили память убитого одноклубника Александра Мартинеса. Видео появилось в Twitter Noticias de Oaxaca | TVBUS.

Игроки во время церемонии прощания принесли гроб с Мартинесом на футбольное поле, дав ему возможность забить последний гол в жизни. Мяч ударили о гроб под таким углом, чтобы он рикошетом попал в ворота.

По информации Reuters, Мартинес был убит полицейскими, которые приняли его за преступника. Футболисту было 16 лет. Он является воспитанником «Монтеррея».