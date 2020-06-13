Матч-центр
Ещё
Далее:
Читайте также:
Матч-центр
Ещё
6 июня

Бундеслига

3 из 5
Все матчи
Айнтрахт Ф
Айнтрахт Ф
0 2
Майнц Майнц
Байер
Байер
2 4
Бавария Бавария
РБ Лейпциг
РБ Лейпциг
1 1
Падерборн 07 Падерборн 07
7 июня

Бундеслига

3 из 3
Все матчи
Вердер
Вердер
0 1
Вольфсбург Вольфсбург
Унион
Унион
1 1
Шальке-04 Шальке-04
Аугсбург
Аугсбург
1 1
Кёльн Кёльн
12 июня

Бундеслига

1 из 1
Все матчи
Хоффенхайм
Хоффенхайм
0 2
РБ Лейпциг РБ Лейпциг
13 июня

Бундеслига

3 из 6
Все матчи
Фортуна
Фортуна
0 1
Боруссия Д Боруссия Д
Падерборн 07
Падерборн 07
1 5
Вердер Вердер
Вольфсбург
Вольфсбург
2 2
Фрайбург Фрайбург
14 июня

Бундеслига

2 из 2
Все матчи
Майнц
Майнц
16:30
Аугсбург Аугсбург
Шальке-04
Шальке-04
19:00
Байер Байер
16 июня

Бундеслига

3 из 4
Все матчи
Боруссия М
Боруссия М
19:30
Вольфсбург Вольфсбург
Фрайбург
Фрайбург
21:30
Герта Герта
Унион
Унион
21:30
Падерборн 07 Падерборн 07
17 июня

Бундеслига

3 из 5
Все матчи
Айнтрахт Ф
Айнтрахт Ф
19:30
Шальке-04 Шальке-04
РБ Лейпциг
РБ Лейпциг
21:30
Фортуна Фортуна
Аугсбург
Аугсбург
21:30
Хоффенхайм Хоффенхайм
20 июня

Бундеслига

3 из 9
Все матчи
Герта
Герта
16:30
Байер Байер
Фортуна
Фортуна
16:30
Аугсбург Аугсбург
РБ Лейпциг
РБ Лейпциг
16:30
Боруссия Д Боруссия Д

Футболист «забил» гол после смерти 

Lenta.ru и ещё 1 1 час назад
Футболист «забил» гол после смерти
Фото: РИА Новости
Футболисты мексиканского клуба «Монтеррей» почтили память убитого одноклубника Александра Мартинеса. Видео появилось в Twitter Noticias de Oaxaca | TVBUS.
Игроки во время церемонии прощания принесли гроб с Мартинесом на футбольное поле, дав ему возможность забить последний гол в жизни. Мяч ударили о гроб под таким углом, чтобы он рикошетом попал в ворота.
По информации Reuters, Мартинес был убит полицейскими, которые приняли его за преступника. Футболисту было 16 лет. Он является воспитанником «Монтеррея».
Видео дня. После самоизоляции москвичи часто арендуют велосипеды
Последние новости
Семья погибшего в ДТП Захарова отказалась от денег Ефремова Семья погибшего в ДТП Захарова отказалась от денег Ефремова В России за сутки выявили 8706 новых случаев заражения коронавирусом В России за сутки выявили 8706 новых случаев заражения коронавирусом Названа дата пика заболеваемости коронавирусом в России Названа дата пика заболеваемости коронавирусом в России
Футбол
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Мейвезер объявил себя лучшим боксером в истории
Мейвезер объявил себя лучшим боксером в истории
Ван Дейк отклонил предложение ПСЖ
Ван Дейк отклонил предложение ПСЖ
Экс-игрок НФЛ Колдуэлл застрелен в Тампе
Экс-игрок НФЛ Колдуэлл застрелен в Тампе
«Реал», «Барса» и Смолов: чего ждать от Ла Лиги
«Реал», «Барса» и Смолов: чего ждать от Ла Лиги
ITA получила от WADA более 50 дел россиян
ITA получила от WADA более 50 дел россиян
Видео
Опубликовано видео челленджа Месси с туалетной бумагой
00:14
Опубликовано видео челленджа Месси с туалетной бумагой
Футбол
«Мой дом — США»: Шарапова о жизни в Америке
00:54
«Мой дом — США»: Шарапова о жизни в Америке
Теннис Статьи
Экс-супруг Началовой стал многодетным
01:00
Экс-супруг Началовой стал многодетным
Футбол
Российская гимнастка сорвалась с высоты и сломала позвоночник
00:14
Российская гимнастка сорвалась с высоты и сломала позвоночник
Летние виды спорта
«Овечкин влился в общий хор дураков»
00:45
«Овечкин влился в общий хор дураков»
Хоккей
«Неловкое видео» Загитовой взорвало Сеть
00:11
«Неловкое видео» Загитовой взорвало Сеть
Фигурное катание
Дзюба показал концерт соседей с балкона своего дома
00:15
Дзюба показал концерт соседей с балкона своего дома
Футбол
Снова скандал: Дацик оставил гипермаркет без тележек
00:37
Снова скандал: Дацик оставил гипермаркет без тележек
MMA
Ягудин объяснил скандальное высказывание
02:19
Ягудин объяснил скандальное высказывание
Фигурное катание
Боец UFC «вырубил» соперника одним ударом
00:12
Боец UFC «вырубил» соперника одним ударом
MMA
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение