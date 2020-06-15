Кокорин не вернётся в «Зенит» и нацелился на Европу

Нападающий Александр Кокорин не будет возвращаться в «Зенит» после окончания срока аренды в «Сочи». Форвард признался, что переговоры о подписании нового контракта с руководством «сине-бело-голубых» не ведутся, а сам он намерен текущим летом перебраться в один из европейских клубов.
«Заканчивается чемпионат, и я свободный агент. В этом плане веду переговоры потихоньку — общаюсь с ребятами, с менеджерами, с командами о будущем своем. Больше всего по стилю импонирует Испания. Это идеально. А так — вообще без разницы, в каком чемпионате попробовать себя. В Италии, в Англии — для какого-то опыта, для себя. Вообще без разницы. Понимаю, что у меня была устная договоренность с "Зенитом", но все пошло не так, как говорили. Почему-то не пошло с руководством. Не знаю, почему так. Конкретики до сих пор нет, хотя контракт у меня заканчивается» — рассказал форвард в эфире YouTube-канала «Кент».
Напомним, несколькими днями ранее главный тренер «Зенита» Сергей Семак ещё раз подтвердил, что хотел бы видеть Кокорина в составе свое команды и ждет его возвращения.