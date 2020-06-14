«Динамо» разгромило «Спартак» в товарищеском матче 

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Встреча, прошедшая в закрытом режиме на стадионе «Спартака», завершилась со счётом 4:1 в пользу гостей.

Чемпионат РПЛ был приостановлен после 22-го тура из-за пандемии коронавирусной инфекции. Ожидается, что турнир будет возобновлён 19 июня.