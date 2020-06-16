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РПЛ стала худшей среди европейских лиг по доходам от матчей 

ИА Regnum и ещё 12 2 часа назад
РПЛ стала худшей среди европейских лиг по доходам
Фото: РИА Новости
Российская Премьер-Лига (РПЛ) стала худшей среди европейских лиг по доходам от матчей. Об этом 15 июня сообщает «РБК-Спорт» со ссылкой на консалтинговую компанию Delloite.
Данные были предоставлены за сезон 2018/19. РПЛ стала шестой в списке самых богатых лиг Европы.
Общая прибыль всех клубов РПЛ составила €752 млн, из которых €436 млн выделили спонсоры. Доходы от трансляций составили €126 млн, от продажи билетов и активности на стадионах — €52 млн Ещё €138 млн составили пункт «прочие доходы».
Отмечается, что по сравнению с предыдущим сезоном РПЛ потеряла 8% доходов, что составляет €61 млн
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