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Российская Премьер-Лига (РПЛ) стала худшей среди европейских лиг по доходам от матчей. Об этом 15 июня сообщает «РБК-Спорт» со ссылкой на консалтинговую компанию Delloite.

Данные были предоставлены за сезон 2018/19. РПЛ стала шестой в списке самых богатых лиг Европы.

Общая прибыль всех клубов РПЛ составила €752 млн, из которых €436 млн выделили спонсоры. Доходы от трансляций составили €126 млн, от продажи билетов и активности на стадионах — €52 млн Ещё €138 млн составили пункт «прочие доходы».

Отмечается, что по сравнению с предыдущим сезоном РПЛ потеряла 8% доходов, что составляет €61 млн