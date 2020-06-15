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Британский футболист рассказал о геях в АПЛ 

Lenta.ru и ещё 3 3 часа назад
Британский футболист рассказал о геях в АПЛ
Фото: Phil Noble / Reuters
Нападающий «Уотфорда» Трой Дини рассказал о представителях ЛГБТ-сообщества в Английской премьер-лиге (АПЛ). Его слова приводит «Би-би-си».
«Я готов сказать под запись, что в каждой футбольной команде, вероятно, есть один гей или бисексуал. Они там есть на 100 процентов», — заявил Дини. По его мнению, представители ЛГБТ-сообщества обеспокоены необходимостью взять на себя ответственность быть первыми. Футболист посчитал, что за первым каминг-аутом последует множество.
Дини выступает за «Уотфорд» с 2010 года. На его счету 358 матчей за команду.
В мае 2019-го нападающий сборной Франции Антуан Гризманн назвал гомофобию преступлением. Футболист заявил, что поддержал бы партнера по команде, совершившего каминг-аут.
Футболисты редко совершают каминг-аут. Самым известным открытым геем в мировом футболе является бывший игрок сборной Германии Томас Хитцльспергер. Полузащитник выступал за «Лацио», «Штутгарт», «Астон Виллу» и «Эвертон».
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Футбол , Антуан Гризманн , Трой Дини , BBC News
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