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Жена Малафеева объяснила поведение уличенной в наркоторговле падчерицы 

Lenta.ru и ещё 4 4 часа назад
Жена Малафеева объяснила наркоторговлю падчерицы
Фото: РИА Новости
Жена бывшего голкипера петербургского «Зенита» Вячеслава Малафеева Екатерина рассказала об отношениях с 16-летней падчерицей Ксенией, которую ранее уличили в наркоторговле. Соответсвующий пост она опубликовала в Instagram.
По словам супруги бывшего футболиста, ее подсказки и опыт не работают в отношениях с девушкой. Она объяснила поведение 16-летней Ксении «гормонами и ростом».
«Что произошло? Остается верить в ее осознанность, пусть и со временем. Я верю, что с годами перебесится и все поймет», — добавила Екатерина.
Она заметила, что сейчас отношения между ней и падчерицей складываются не лучшим образом.
Посмотреть эту публикацию в Instagram

В моей жизни много граней, я всегда совершенствуюсь и сейчас новый этап настал. 🧚🏽‍♂️ ⠀ Я всегда с легкостью прохожу все трудности, воспитание деток, это интересно и в то же время сложно. Хочется максимально научить добру, быть честными, делиться своими эмоциями, относиться с любовью и уважением к своим близким, научить коммуникации без комплексов и самовыражению, лидерским качествам и дисциплине, без внутренних зажимов. ⠀ Для меня всегда было понимание, что детки смотрят на нас и учатся, социум воспитывает и многие жизненные ситуации, личные ошибки. Сейчас смотрю на них и вижу на сколько правильно они воспитанны, как им легко адаптировать любую ситуацию в своих интересах, спорт однозначно для мальчишек даёт взрослость иногда не по годам и целеустремленность, дисциплину и правильные привычки. ⠀ С дочей сложнее, гормоны делают своё и возраст, все мои подсказки и опыт не работают, хотя такое доверие и любовь были с первого дня знакомства, потом это стало на паузе, что произошло.. остаётся верить в ее осознанность, пусть и со временем. Я верю, что с годами перебесится, и все поймёт, и снова вернётся доверие, и мы сможем дружить без оглядки в глупости и прошлое. Ограничения играют сейчас в противоположную сторону, но и без них никуда, а ведь всего лишь хочется чтоб она была счастлива. ⠀ У вас есть детки 16 лет?😳 Как справляетесь с их бунтом на корабле…

Публикация от  Екатерина Малафеева (@malafeeva_ekaterina)

В начале марта Малафеева была задержана, имея при себе таблетки экстази. Против девушки было возбуждено уголовное дело. На допросе она призналась, что решилась на преступления из-за нехватки денег на карманные расходы.
Ксения — дочь Малафеева от первого брака с продюсером Мариной Малафеевой, погибшей в ДТП в 2011 году.
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Футбол , Прочее , Вячеслав Малафеев , Зенит
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