Жена Малафеева объяснила наркоторговлю падчерицы

Жена бывшего голкипера петербургского «Зенита» Вячеслава Малафеева Екатерина рассказала об отношениях с 16-летней падчерицей Ксенией, которую ранее уличили в наркоторговле. Соответсвующий пост она опубликовала в Instagram.

По словам супруги бывшего футболиста, ее подсказки и опыт не работают в отношениях с девушкой. Она объяснила поведение 16-летней Ксении «гормонами и ростом».

«Что произошло? Остается верить в ее осознанность, пусть и со временем. Я верю, что с годами перебесится и все поймет», — добавила Екатерина.

Она заметила, что сейчас отношения между ней и падчерицей складываются не лучшим образом.

В начале марта Малафеева была задержана, имея при себе таблетки экстази. Против девушки было возбуждено уголовное дело. На допросе она призналась, что решилась на преступления из-за нехватки денег на карманные расходы.

Ксения — дочь Малафеева от первого брака с продюсером Мариной Малафеевой, погибшей в ДТП в 2011 году.