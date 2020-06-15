«ПСЖ» хочет купить Холанна 

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Руководство «ПСЖ» всерьез нацелилось на норвежского форварда Эрлинга Холанна, права на которого принадлежат дортмундской «Боруссии».

Согласно информации издания Footmercato, 19-летний бомбардир является приоритетным вариантом для парижского гранда. В лице Холанна французы видят замену Килиану Мбаппе или Неймару, которые могут покинуть команду в ближайшем будущем.

Эрлинг пополнил ряды дортмундского клуба зимой 2019-го года. Стороны подписали долгосрочный трудовой договор, который рассчитан до 2024-го года.

В сезоне-2019/2020 норвежец сыграл 12 матчей в Бундеслиге и забил 11 мячей.