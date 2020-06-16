Фигура жены Кокорина в бикини восхитила фанатов

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Валитова попозировала в золотом откровенном бикини. «Лето, оно такое», — подписала пост она. Пользователи сети обратили внимание на то, что 29-летняя возлюбленная футболиста находится в отличной форме. «Хоть кто-то к лету готов», «Завидую, мне бы такую фигуру», — писали юзеры. Худобу Валитовой также оценила бывашая жена Александра Кержакова Милана Тюльпанова.

Кокорин и Валитова не состоят в официальном браке. Пара воспитывает трехлетнего сына Майкла.