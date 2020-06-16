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Мусаев официально стал главным тренером «Краснодара» 

Газета.Ru и ещё 12 1 час назад
Мусаев официально стал главным тренером «Краснодара»
Фото: РИА Новости
Российский специалист Мурад Мусаев сдал вступительный экзамен для обучения на тренерскую лицензию категории Pro и был официально назначен на пост главного тренера "Краснодара", сообщается на официальном сайте клуба.
"15 июня Мусаев успешно сдал вступительный экзамен для обучения на лицензию Pro и был зачислен в академию тренерского мастерства. Сразу после этого он вступил в должность главного тренера "Краснодара", — говорится в сообщении.
Мусаев возглавляет "Краснодар" с 2018 года, однако из-за отсутствия лицензии формальными наставниками команды были Олег Фоменко (2018 — 2019) и Сергей Матвеев (2019 — 2020).
После 22 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) "Краснодар" набрал 41 очко и занимает третье место в турнирной таблице. В первом матче после возобновления турнира "быки" примут московское "Динамо" 21 июня.
Ранее сообщалось, что два лидера столичного клуба пропустят игру с "Краснодаром".
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Футбол , Мурад Мусаев , Сергей Матвеев , Олег Фоменко , Динамо
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