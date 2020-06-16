Мусаев официально стал главным тренером «Краснодара» 

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Российский специалист Мурад Мусаев сдал вступительный экзамен для обучения на тренерскую лицензию категории Pro и был официально назначен на пост главного тренера "Краснодара", сообщается на официальном сайте клуба.

"15 июня Мусаев успешно сдал вступительный экзамен для обучения на лицензию Pro и был зачислен в академию тренерского мастерства. Сразу после этого он вступил в должность главного тренера "Краснодара", — говорится в сообщении.

После 22 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) "Краснодар" набрал 41 очко и занимает третье место в турнирной таблице. В первом матче после возобновления турнира "быки" примут московское "Динамо" 21 июня.

Ранее сообщалось, что два лидера столичного клуба пропустят игру с "Краснодаром".