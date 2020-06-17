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Удаление, нервы и гений Левандовски: «Бавария» стала чемпионом 

Газета.Ru и ещё 19 2 часа назад
«Бавария» стала чемпионом Германии в 8-й раз подряд
Фото: Reuters
«Бавария» обыграла «Вердер» благодаря единственному голу Роберта Левандовски и досрочно стала чемпионом Германии в восьмой раз подряд, оторвавшись от дортмундской «Боруссии» на десять очков. В концовке встречи мюнхенцы остались в меньшинстве из-за удаления защитника Альфонсо Дэвиса, однако сейв Мануэля Нойера позволил им сохранить победный счет.

Восьмое чемпионство подряд

Мюнхенская «Бавария» одолела на выезде бременский «Вердер» (1:0) и досрочно одержала победу в чемпионате Германии. За два тура до конца подопечные Ханса-Дитера Флика оторвались от ближайшего преследователя — дортмундской «Боруссии» — на десять очков, и, несмотря на то что у «шмелей» есть еще матч в запасе, они в лучшем случае смогут приблизиться к баварцам на расстояние семи баллов.
Таким образом, «Рекордмайстер» может позволить себе проиграть в оставшихся двух турах — и все равно «Боруссия» его не обгонит.
Однако ждать излишней расслабленности от «Баварии» вряд ли стоит. Команда выиграла 11 (!) последних матчей в Бундеслиге подряд, из них семь — после длительного перерыва на карантин из-за пандемии коронавируса. Прерывать такую красивую серию из побед на финишной прямой чемпионата «Рекордмайстеру» не комильфо, тем более что кубок ему еще не вручили — это должно произойти после финального, 34-го тура.
Этот национальный титул стал для «Баварии» уже восьмым подряд — она побеждала во всех розыгрышах чемпионата Германии, начиная с сезона-2012/13.
Теперь в копилке мюнхенцев 30 кубков (или точнее — серебряных салатниц) Бундеслиги. Больше национальных титулов только у «Ювентуса», который выигрывал чемпионат Италии 35 раз, и у мадридского «Реала», побеждавшего в Примере 33 раза.

Левандовски — творец победы

Одним из главных факторов этого успеха «Баварии», безусловно, является Роберт Левандовски.
Во-первых, именно он забил единственный мяч в ворота «Вердера», который стал золотым для команды. Напомним, хозяева поля играли в обороне весьма осторожно, и лишь на 43-й минуте мюнхенцы сумели распечатать их ворота: Жером Боатенг подобрал мяч после удачного отскока и тут же закинул на Левандовски, который мастерски принял снаряд и реализовал момент.
Во-вторых, именно польский форвард на протяжении всего сезона являлся основной забивной силой «Баварии» и наколотил уже 31 мяч в чемпионате. Это позволило ему повторить рекорд по количеству голов за один сезон среди легионеров Бундеслиги — ранее столько забивал только Пьер-Эмерик Обамеянг в составе дортмундской «Боруссии» в сезоне-2016/17.
Неудивительно, что теперь Левандовски уверенно возглавляет гонку бомбардиров Бундеслиги — занимающий второе место Тимо Вернер из «РБ Лейпциг» отстает на шесть голов.
После матча нападающий признался, что праздновать очередное чемпионство без болельщиков на стадионе оказалось несколько странно. Игроки «Баварии» дружно вскидывали руки в воздух, стоя лицом к трибунам, но там им рукоплескали лишь несколько человек.
«Мы — чемпионы! Хотя, конечно, трудно отмечать эту победу без фанатов. Нам недоставало их страсти. Но тем не менее мы весьма довольны. В этом сезоне было непросто — долго сражались за чемпионство. Надеюсь, что скоро мы сможем отпраздновать эту победу вместе с болельщиками на нашем стадионе. Мы показали, что являемся лучшей командой Германии. В Лиге чемпионов мы хотим сыграть еще лучше», — цитирует Левандовски официальный сайт «Баварии».

Нервная концовка

Победа «Рекордмайстера» в чемпионате могла быть отложена на более поздний срок, если бы «Вердер» воспользовался удалением защитника мюнхенцев Альфонсо Дэвиса. 19-летний футболист, который поставил в этом матче очередной рекорд по скорости, разогнавшись до 36,51 км/ч, по глупости схлопотал вторую желтую карточку — на 79-й минуте грубо срубил соперника вдали от штрафной.
В итоге «Вердер» нашел в себе силы завалить фаворита градом финальных атак, и японский нападающий Осако чуть не забил ударом головой в угол ворот, однако Мануэль Нойер в красивом прыжке спас команду от ничьей.
Однако, несмотря на излишнюю расслабленность во второй половине матча и пожар в концовке, главный тренер «Баварии» Флик не стал отчитывать своих подопечных.
«Хвалю команду! В последние месяцы мы демонстрировали на поле эмоции, характер, наслаждение футболом и командный дух. Да, в начале матча «Вердер» не показывал серьезных амбиций, а затем, оказавшись в большинстве, серьезно осмелел. Но сегодня не будет никакой критики в адрес команды. Необходимо осознать, как парни этого добились. «Mia san Mia» (слоган «Баварии», который дословно переводится как «Мы — это мы» и говорит о непобедимости команды. — «Газета.Ru») отражает уверенность в своих силах, которую воплощает этот клуб. Следующая цель — Кубок Германии. Лигу чемпионов нельзя спланировать. Будет лишь один матч. Мы должны быть в отменной форме», — подытожил Флик.
Напомним, 4 июля «Бавария» сыграет в финале Кубка Германии с леверкузенским «Байером», а в августе ее ждет доигровка Лиги чемпионов. До карантина из-за пандемии COVID-19 мюнхенцы успели провести только первый матч 1/8 финала с лондонским «Челси», одержав победу со счетом 3:0. Начиная со стадии четвертьфинала, команды будут играть между собой только одну встречу на выбывание вместо обычных двух.
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Футбол , Статьи , Роберт Левандовски , Мануэль Нойер , Жером Боатенг , Тимо Вернер , Реал , Газета.Ru
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