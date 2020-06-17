Стерлинг опубликовал видео в поддержку чернокожих

Полузащитник "Манчестер Сити" и сборной Англии Рахим Стерлинг опубликовал в своем Twitter видео в поддержку чернокожих по всему миру.
В нем известные европейские спортсмены прошлого и настоящего высказались о необходимости искоренения социального неравенства.
Добавим, что Стерлинг снабдил свой пост хэштегом "время перемен".
#TimeForChange pic.twitter.com/6hieFrFnbB— Raheem Sterling (@sterling7) June 16, 2020
Ранее сообщалось, что генеральный директор калининградской "Балтики" Тажутдин Качукаев высказался о потенциальном выходе клуба в Российскую премьер-лигу (РПЛ).