Стерлинг опубликовал видео в поддержку чернокожих

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Полузащитник "Манчестер Сити" и сборной Англии Рахим Стерлинг опубликовал в своем Twitter видео в поддержку чернокожих по всему миру.

В нем известные европейские спортсмены прошлого и настоящего высказались о необходимости искоренения социального неравенства.

#TimeForChange pic.twitter.com/6hieFrFnbB— Raheem Sterling (@sterling7) June 16, 2020 Добавим, что Стерлинг снабдил свой пост хэштегом "время перемен".