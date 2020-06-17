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Юрист: «Спартаку» может грозить исключение из еврокубков за «дело Понсе» 

Спорт РИА Новости и ещё 7 51 минуту назад
«Спартаку» грозит исключение из еврокубков
Фото: РИА Новости
Московскому "Спартаку" в результате расследования трансфера форварда Эсекеля Понсе из итальянской "Ромы" может грозить в том числе понижение в классе и запрет на участие в еврокубках в течение нескольких лет, заявил РИА Новости председатель комиссии по спортивному праву Ассоциации юристов России Сергей Алексеев.
В начале мая стало известно, что аргентинский футбольный клуб "Ньюэллc Олд Бойз" направил жалобу в Международную федерацию футбола (ФИФА) в связи с трансфером Понсе из "Ромы" в "Спартак". "Ньюэллс" обвинял "Рому" в том, что она занизила сумму трансфера форварда и тайно включила в сделку "игрока с нулевой трансферной стоимостью", которым, как отмечало издание viapais.com.ar, был итальянский голкипер Андреа Романьоли. В июне адвокат "Ньюэллc Олд Бойз" Мартин Монтойя сообщил TyC Sports, что ФИФА постановила провести дисциплинарное расследование в отношении "Ромы" и "Спартака".
"С точки зрения спортивного права по данному делу действует двойное правовое регулирование складывающихся отношений: нормами футбольного права, а также, в случае выявления признаков мошенничества, нормами уголовного права, — говорится в ответе Алексеева на запрос РИА Новости. — Исходя из правил футбольного права, теоретически в случае выявления составов правонарушений "Спартаку" могут грозить такие наказания, как крупный денежный штраф, понижение в классе и исключение из еврокубков на несколько лет. Окончательное решение данного вопроса находится в ведении международного спортивного арбитражного суда".
"В случае выявления в данном деле признаков коррупции, в частности мошенничества в виде откатов, правонарушителям соучастникам — физическим лицам может грозить уголовное наказание, в том числе в виде лишения свободы. Но это уже миссия государственных правоохранительных органов, которые в своей работе руководствуются принципом презумпции невиновности", — добавил собеседник агентства.
Алексеев считает, что "Спартак" и "Рома" заинтересованы в том, чтобы провести внутренние расследования и, в случае выявления виновных, привлечь их к ответственности.
"Вместе с тем на деле ФИФА вряд ли сможет как-то наказать клубы, — продолжил он. — Трансферный рынок в сфере футбола предусматривает свободное рыночное ценообразование при "купле-продаже" игроков, жестких правил формирования цен на футбольном рынке нет, истинную стоимость определить невозможно. И цены на Transfermarkt не являются истинной в первой инстанции".
"Также странно, что "Ньюэллс Олд Бойз" опомнился почти через год после того, как "Рома" и "Спартак" совершили сомнительную сделку. Представители "Ньюэллс Олд Бойз" только сейчас обратились в ФИФА, перспективы выиграть подобные дела по горячим следам всегда выше. С учетом практики по аналогичным делам аргентинцам вряд ли удастся выиграть этот спор. Но уже сложившийся вокруг этого скандала общественный резонанс, хотя и нет еще каких-либо юрисдикционных решений по данному делу, уже оказывает влияние на репутацию клубов, а социально-этическая ответственность, в том числе и в мире футбола, иногда бывает куда ощутимее и ущербнее ответственности юридической", — резюмировал юрист.
Понсе перешел в стан "красно-белых" летом прошлого года и в сезоне-2019/20 забил девять голов в 26 матчах за "Спартак" во всех турнирах.
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Комментарии
Футбол , Андреа Романьоли , Сергей Алексеев , Мартин Монтойя , Спартак , МВД , РИА Новости
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