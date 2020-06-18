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Гвардиола признался в стыде перед чернокожими 

Lenta.ru и ещё 7 4 часа назад
Гвардиола признался в стыде перед чернокожими
Фото: globallookpress.com
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поддержал движение против расизма Black Lives Matter после разгромной победы над «Арсеналом» в возобновленной Английской премьер-лиге (АПЛ). Его слова приводит The Goal.
Гвардиола признался, что ощущает стыд перед чернокожими за 400 лет притеснений со стороны белых. «Как могут одни считать себя отличными от других?» — говорил специалист в ходе пост-матчевой пресс-конференции.
Протестные акции спровоцировала гибель чернокожего охранника Джорджа Флойда в США. Местные полицейские грубо задержали мужчину, который позже был госпитализирован и скончался. В ряде городов начались беспорядки, сопровождаемые мародерством и стычками с полицией. Акции движения Black Lives Matter проходят по всему миру: в частности, в Новой Зеландии, Австралии и Великобритании.
«Манчестер Сити» обыграл «Арсенал» во втором матче после возобновления чемпионата. АПЛ была приостановлена на фоне пандемии коронавируса в марте.
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