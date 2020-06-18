Гвардиола признался в стыде перед чернокожими 

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поддержал движение против расизма Black Lives Matter после разгромной победы над «Арсеналом» в возобновленной Английской премьер-лиге (АПЛ). Его слова приводит The Goal.

Гвардиола признался, что ощущает стыд перед чернокожими за 400 лет притеснений со стороны белых. «Как могут одни считать себя отличными от других?» — говорил специалист в ходе пост-матчевой пресс-конференции.

Протестные акции спровоцировала гибель чернокожего охранника Джорджа Флойда в США. Местные полицейские грубо задержали мужчину, который позже был госпитализирован и скончался. В ряде городов начались беспорядки, сопровождаемые мародерством и стычками с полицией. Акции движения Black Lives Matter проходят по всему миру: в частности, в Новой Зеландии, Австралии и Великобритании.

«Манчестер Сити» обыграл «Арсенал» во втором матче после возобновления чемпионата. АПЛ была приостановлена на фоне пандемии коронавируса в марте.