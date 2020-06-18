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Глава киевского «Динамо» призвал прекратить войну с Россией 

Lenta.ru и ещё 3 1 час назад
Глава киевского «Динамо» призвал прекратить войну с Россией
Фото: ь Суркис Кадр: ТаТоТаке / YouTube
Глава киевского «Динамо» Игорь Суркис рассказал о своих политических взглядах. Интервью с функционером вышло на YouTube-канале TaToTake.
Разговор зашел о деятельности брата Суркиса Григории Суркисе, члене партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», которую интервьюер охарактеризовал как «непатриотическую».
«Разные ли у меня политические взгляды с братом? У меня их нет по одной причине. Я считаю, что войну надо прекратить», — заявил президент киевлян. После уточняющего вопроса Суркис подтвердил, что имеет в виду войну с Россией.
Кроме того, Суркис заявил, что не пойдет в политику, так как не хочет врать. «Знаете, как говорят: "Все политики врут, все до единого". И мой брат наверняка врет тогда, когда ему это выгодно», — добавил он.
После 26 туров чемпионата Украины «Динамо» занимает вторую строчку турнирной таблицы, имея в своем активе 52 очка. Лидер первенства — донецкий «Шахтер» с 68 очками.
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Комментарии
Футбол , Григорий Суркис , Игорь Суркис , Динамо
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