Названа дата начала нового сезона чемпионата России 

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Глава Российской премьер-лиги (РПЛ) Сергей Прядкин заявил, что старт чемпионата страны сезона-2020/21 можно сместить на 10 августа.

Ранее сроки начала первенства варьировались между 2 и 5 августа.

"Сейчас мы пришли к следующему варианту, что начало нового чемпионата можно сместить на неделю и начать 10 августа. Это вероятная дата с учетом того, что просьба передвинуть старт была одобрена на исполкоме Российского футбольного союза (РФС)", — цитирует Прядкина РИА "Новости".

Нынешний розыгрыш РПЛ был приостановлен из-за угрозы распространения коронавируса. 15 мая РФС объявил о решении возобновить сезон-2019/2020. 23-й тур стартует 19 июня, а завершится первенство 22 июля.

Ранее в РФС назвали условие переноса матча 23-го тура чемпионата России "Сочи" — "Ростов".