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Названа дата начала нового сезона чемпионата России 

Газета.Ru 2 часа назад
Названа дата начала нового сезона чемпионата России
Фото: РИА Новости
Глава Российской премьер-лиги (РПЛ) Сергей Прядкин заявил, что старт чемпионата страны сезона-2020/21 можно сместить на 10 августа.
Ранее сроки начала первенства варьировались между 2 и 5 августа.
"Сейчас мы пришли к следующему варианту, что начало нового чемпионата можно сместить на неделю и начать 10 августа. Это вероятная дата с учетом того, что просьба передвинуть старт была одобрена на исполкоме Российского футбольного союза (РФС)", — цитирует Прядкина РИА "Новости".
Нынешний розыгрыш РПЛ был приостановлен из-за угрозы распространения коронавируса. 15 мая РФС объявил о решении возобновить сезон-2019/2020. 23-й тур стартует 19 июня, а завершится первенство 22 июля.
Ранее в РФС назвали условие переноса матча 23-го тура чемпионата России "Сочи" — "Ростов".
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Футбол , Сергей Прядкин , РФС , РИА Новости
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