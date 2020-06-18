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Прогнозы и ставки на «Тоттенхэм» — «Манчестер Юнайтед»: Моуринью и Сульшер устроят жаркую битву с голами! 

Партнерский материал 30 минут назад
19 июня в своем первом матче после возобновления АПЛ в 30-м туре АПЛ сойдутся «Тоттенхэм» и «Манчестер Юнайтед». Жозе Моуринью вновь сыграет против своего бывшего клуба в гонке за путевку в Лигу чемпионов. Разбираем прогнозы на центральный матч тура в АПЛ!
Сделать ставку на эту встречу можно в букмекерской компании ФОНБЕТ.
«Тоттенхэм» — «МЮ»: прогноз и ставки на матч АПЛ 19 июня, коэффициенты букмекеров, где смотреть
19 июня в Лондоне пройдет матч 30-го тура АПЛ «Тоттенхэм» — «Манчестер Юнайтед». Начало прямой трансляции на «OKKO Спорт» в 22:15 мск.
Букмекерская компания ФОНБЕТ считает фаворитом гостей. Сделать ставку на победу манкунианцев можно за 2.40, что соответствует 39% вероятности. Успех «шпор» аналитики оценили коэффициентом 2.90 (34%), а ничья идёт за 3.45 (27%).
Эксперты склоняются к тому, что матч 30-го тура английской Премьер-лиги «Тоттенхэм» — «МЮ» будет верховым: тотал голов больше 2.5 идет за 1.85, а на тотал меньше 2.5 ставят за коэффициент 1.95.
Сделать ставку на этот поединок можно в букмекерской компании ФОНБЕТ.
«Тоттенхэм» — «Манчестер Юнайтед»: какие делать ставки на матч 18 июня
До вынужденной паузы соперники пребывали в совершенно разном состоянии. «Манчестер» выдал серию из 11 матчей без поражений, команда Оле-Гуннара Сульшера поднялась на 5-е место в турнирной таблице. От «Челси», идущего четвертым, «красных дьяволов» отделяет всего очка. А ведь четвертое место дает путевку в Лигу чемпионов!
«МЮ» выиграл три последние очные встречи у «Тоттенхэма». Кроме того, от травм оправились лидеры манкунианцев — Поль Погба и Маркус Рашфорд. А еще есть Бруну
Фернандеш, в чей тандем с Погба так верит норвежский наставник команды. В ФОНБЕТ на победу «Манчестера» можно поставить с коэффициентом 2.40. Ставка в 1000 рублей может принести вам выплату в размере 2400 рублей, если гости победят!
«Тоттенхэм» перед коронавирусной паузой не мог победить в шести матчах кряду, проиграв 5 встреч. Хуже быть не может, поэтому пауза наверняка пошла Жозе Моуринью и его команде на пользу. Для португальца этот матч будет с повышенной
мотивацией, ведь ранее он работал в Манчестере. Сейчас команда идет на 8-м месте, отставая на 7 очков от заветной четверки.
У «Тоттенхэма» выздоровели главные атакующие силы — Харри Кейн и Сон Хын Мин.
Их появление добавит нападению «шпор» мощи и креатива. В 5 из последних 7 домашних матчей «Тоттенхэма» забивали обе команды. Поставить на то, что забить смогут и те, и другие, в ФОНБЕТ можно за коэффициент 1.67.
На первые 45 минут команды должно хватить, а вот после перерыва усталость станет заметна. Все-таки 3 месяца без официальных матчей не могут пройти бесследно. В помощь тренерам 5 замен, их наверняка потратят на то, чтобы освежить атаку. А вот игрокам обороны придется несладко. Поэтому во втором тайме наверняка будут голы.
В ФОНБЕТ за коэффициент 2.08 можно сделать ставку на то, что второй тайм будет результативнее первого. При ставке в 1000 рублей вы получите 2080 рублей, если после перерыва забьют больше голов, чем до него.
Зарегистрируйтесь и поставьте на «Тоттенхэм» — «Манчестер Юнайтед» и другие матчи АПЛ в ФОНБЕТ.
Комментарии 1
Футбол , Видео , Харри Кейн , Маркус Рашфорд , Поль Погба , Фонбет , Манчестер Юнайтед
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