Роналдо назвал четырех лучших футболистов в истории 

Бывший нападающий «Барселоны», «Интера», «Реала» , «Милана» и сборной Бразилии, а ныне владелец и президент «Вальядолида» Роналдо рассказал, кто, по его мнению, входит в число лучших футболистов в истории.

«В мой рейтинг лучших в истории входят Пеле, Марадона, Лионель Месси и Криштиану Роналду. Они являются лучшими четырьмя игроками в истории футбола», — приводит слова Роналдо Goal.com.

Напомним, Пеле является трехкратным чемпионом мира в составе сборной Бразилии, Диего Марадона — чемпион мира и серебряный призер ЧМ со сборной Аргентины, его соотечественник Месси дошел до финала мирового первенства в 2014 году, где проиграл сборной Германии. Роналду, в свою очередь, выиграл чемпионат Европы в 2016 году.

Сам Роналдо дважды становился чемпионом мира и один раз — серебряным призером.