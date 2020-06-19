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Футбольный клуб «Чертаново» получил лицензию на участие в РПЛ 

ТАСС и ещё 5 2 часа назад
«Чертаново» получил лицензию на участие в РПЛ
Фото: РИА Новости
Московский футбольный клуб "Чертаново" успешно прошел процедуру лицензирования для участия в следующем сезоне Тинькофф — Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает пресс-служба клуба.
"Чертаново" ставил целью именно выход в премьер-лигу, поэтому изначально претендовал именно на лицензию РФС I. Нам было важно удостовериться в соответствии клуба требованиям премьер-лиги независимо от итогов спортивного сезона", — говорится в сообщении.
"Чертаново" по итогам сезона-2019/20 занял третье место в досрочно завершенном из-за пандемии коронавируса первенстве Олимп — Футбольной национальной лиги (ФНЛ). Право участвовать в РПЛ в следующем сезоне получают команды, занявшие первое и второе места, которыми стали волгоградский "Ротор" и подмосковные "Химки", также получившие соответствующую лицензию.
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